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İspanya Kral Kupası'nda Bask finali

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 06.03.2020 09:00 | Son Güncelleme

İspanya Kral Kupası tarihinde ilk kez iki Bask takımı final oynayacak.

İspanya Kral Kupası'nda Bask finali

İspanya futbol Kral Kupası'nda Real Sociedad'ın ardından diğer bir Bask bölgesi takımı olan Athletic Bilbao da finale kaldı. Kupanın yarı finalinin ilk maçında sahasında Granada'yı 1-0 yenen Athletic Bilbao, deplasmanda 2-1 mağlup olmasına rağmen, deplasman golü averajıyla finale adını yazdırdı.

İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada 48. dakikada Carlos Fernandez ile öne geçen Granada, 76. dakikada German Sanchez'in kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

Kral Kupası'nda 61 yıl sonra tarihindeki ikinci finali oynamaya çok yaklaşan Granada'nın hayalleri, 81. dakikada Athletic Bilbao'dan Yuri Berchiche'nin attığı golle suya düştü. Sahadan 2-1 yenik ayrılan Athletic Bilbao, buna rağmen 38. kez Kral Kupası'nda finale kalmanın mutluluğunu yaşadı.

Kral Kupası'nı Barcelona'nın (30) ardından 23 kez ile en fazla kazanan ikinci kulüp olan Athletic Bilbao, son olarak 2015 yılında final maçı oynamış ve Barcelona'ya 3-1 yenilmişti. Kupanın ilk finalisti olan Real Sociedad, yarı finalde 2. lig takımı Mirandes'i 2-1 ve 1-0 galibiyetlerle elemişti. Bu kupayı şimdiye kadar iki kez kazanan Real Sociedad, 32 yıl aradan sonra finale kalmıştı.

Kral Kupası tarihinde ilk kez iki Bask takımı finalde karşı karşıya gelirken, karşılaşma 18 Nisan'da Sevilya'daki Cartuja Stadı'nda oynanacak. Öte yandan Granada'da forma giyen Türk futbolcu İsmail Köybaşı, teknik direktör Diego Martinez'in tercihiyle maç kadrosuna alınmadı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya futbol Kral Kupası real sociedad athletic bilbao

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