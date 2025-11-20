SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere Premier Lig

İspanya maçının kahramanı Altay Bayındır'a kötü haber geldi! Uçan kuşu bile kurtarmıştı...

A Milli Takım’da İspanya karşısındaki performansıyla öne çıkan Altay Bayındır, Manchester United’dan gelen haberle şok yaşadı. İngiliz devi, Altay’ın da aralarında bulunduğu 7 oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.

İspanya maçının kahramanı Altay Bayındır'a kötü haber geldi! Uçan kuşu bile kurtarmıştı...
Emre Şen
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, sezon sonunda kadro yapılanmasına gitme kararı aldı. Bu kapsamda Altay Bayındır’ın da aralarında bulunduğu toplam 7 futbolcuyla yolların ayrılmasının planlandığı belirtildi. Teknik heyetin, bu oyuncular için yeni sözleşme düşünmediği ve kulübün maaş bütçesini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

ALTAY’IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Altay Bayındır, United’da forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Milli kalecinin devre arasında Avrupa’da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

ALTAY DAHİL 7 OYUNCU SATIŞ LİSTESİNDE

İspanya maçının kahramanı Altay Bayındır a kötü haber geldi! Uçan kuşu bile kurtarmıştı... 1

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, kadro yapılanması kapsamında radikal bir karar aldı. Kulübün, Altay Bayındır’ın da aralarında bulunduğu 7 futbolcuyu ocak ayında veya sezon sonunda göndermeyi planladığı belirtildi. Listede 27 yaşındaki milli kalecinin yanı sıra Andre Onana, Tom Heaton, Harry Maguire, Mason Mount, Tyler Fredricson ve Noussair Mazraoui’nin de bulunduğu aktarıldı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

İddialara göre Altay, devre arası için menajerine "Oynayabileceğim bir kulüp bul" talimatını verdi. Deneyimli eldivenin İspanya maçında gösterdiği üstün performansın ardından birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çektiği konuşuluyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rafa Silva için açıklama! "Yanlış yapıyor, burası Beşiktaş"Rafa Silva için açıklama! "Yanlış yapıyor, burası Beşiktaş"
Ozan Tufan için sürpriz transfer iddiası! Devre arası imzayı atıyorOzan Tufan için sürpriz transfer iddiası! Devre arası imzayı atıyor
Anahtar Kelimeler:
Manchester United Altay Bayındır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda araç birbirine girdi: 4 ölü, 13 yaralı

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya dönüştü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.