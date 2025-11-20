İspanya maçının kahramanı Altay Bayındır'a kötü haber geldi! Uçan kuşu bile kurtarmıştı...

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, sezon sonunda kadro yapılanmasına gitme kararı aldı. Bu kapsamda Altay Bayındır’ın da aralarında bulunduğu toplam 7 futbolcuyla yolların ayrılmasının planlandığı belirtildi. Teknik heyetin, bu oyuncular için yeni sözleşme düşünmediği ve kulübün maaş bütçesini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

ALTAY’IN GELECEĞİ BELİRSİZ

Altay Bayındır, United’da forma şansı bulmakta zorlanmıştı. Milli kalecinin devre arasında Avrupa’da düzenli oynayabileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı öne sürüldü.

ALTAY DAHİL 7 OYUNCU SATIŞ LİSTESİNDE

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester United, kadro yapılanması kapsamında radikal bir karar aldı. Kulübün, Altay Bayındır’ın da aralarında bulunduğu 7 futbolcuyu ocak ayında veya sezon sonunda göndermeyi planladığı belirtildi. Listede 27 yaşındaki milli kalecinin yanı sıra Andre Onana, Tom Heaton, Harry Maguire, Mason Mount, Tyler Fredricson ve Noussair Mazraoui’nin de bulunduğu aktarıldı.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

İddialara göre Altay, devre arası için menajerine "Oynayabileceğim bir kulüp bul" talimatını verdi. Deneyimli eldivenin İspanya maçında gösterdiği üstün performansın ardından birçok Avrupa kulübünün de ilgisini çektiği konuşuluyor.