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İspanya Milli Takımı'nda cep telefonu yasağı

İSPANYA HABERLERİ  | 07.09.2018 10:44 | Son Güncelleme

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Enrique, oyunculara aralarında yemek sırasında cep telefonu yasağının da olduğu yeni kurallar getirdi.

İspanya Milli Takımı'nda cep telefonu yasağı

İspanya Milli Takımı Teknik Direktörü Luis Enrique, oyunculara aralarında yemek sırasında cep telefonu yasağının da olduğu yeni kurallar getirdi.

İspanya'da Enrique dönemi sadece sahada değil, saha dışında da değişiklikle başladı. Yeni takımda aralarında Barcelona'dan Jordi Alba ve Atletico Madrid'den Koke'nin de olduğu bazı oyunculara yer vermeyen Enrique, eski başarılı günlere dönebilmek için futbolcuların davranışlarını da düzenleyen bazı kararlar aldı.

İspanya basınında yer alan haberlere göre, teknik adam ilk olarak oyuncuların yemek sırasında cep telefonu kullanmasını yasakladı. Antrenman sonrası verilen serbest zamanı da kaldıran Enrique, ayrıca oyuncuları çok fazla iskambil ve video oyun oynamamaları konusunda da uyardı.

Getirilen diğer bir uygulama da, futbolcuların maçlar arasında aile üyeleri ya da yakınlarıyla görüşmelerinin kaldırılması oldu.

Oyunculardan Isco, yeni kurallardan şikayetçi olmadığını belirterek, "Her zaman biraz disiplinli olmak iyidir" dedi. Yemek sırasında cep telefonu yasağınını da iyi bulan Isco, "Çoğu zaman takım arkadaşlarımızla iletişim kurmak ve konuşmak yerine cihazlara odaklanıyoruz." ifadesini kullandı.

Enrique'nin takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde cumartesi İngiltere ile karşılaşacak.

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İspanya Luis Enrique ispanya milli takımı

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