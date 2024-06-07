SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. 2024 Avrupa Şampiyonası
  4. İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.06.2024 14:23
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak İspanya'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı.

İspanya'nın EURO 2024 kadrosu belli oldu

İspanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Luis de la Fuente'nin belirlediği kadro şöyle;

Kaleci: David Raya, Unai Simon, Alex Remiro

Defans: Aymeric Laporte, Robin le Normand, Nacho Fernandez, Dani Carvahal, Alejandro Grimaldo, Jesus Navas, Dani Vivian, Marc Cucurella

Orta Saha: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Fabian Ruiz, Pedri, Fermin Lopez, Alex Baena

Forvet: Alvaro Morata, Lamine Yamal, Nico Williams, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Joselu Mato, Ferran Torres, Ayoze Perez

B Grubunda mücadele edecek olan İspanya’nın grubunda Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alex de Souza'yı üzecek haber!Alex de Souza'yı üzecek haber!
Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!
Batshuayi ve Sacha Boey sorularına net cevap!Batshuayi ve Sacha Boey sorularına net cevap!
Anahtar Kelimeler:
İspanya euro 2024
En Çok Okunan Haberler
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan 'tek haneli enflasyon' açıklaması! Tarih verdi

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı'ndan 'tek haneli enflasyon' açıklaması! Tarih verdi

Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!

Ersun Yanal, Amedspor ile anlaşma sağladı!

Alex de Souza'yı üzecek haber!

Alex de Souza'yı üzecek haber!

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Jose Mourinho, Ali Koç'tan ilk transferini istedi!

Batshuayi ve Sacha Boey sorularına net cevap!

Batshuayi ve Sacha Boey sorularına net cevap!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.