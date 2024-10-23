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İspanya'nın köklü kulübü Valencia satılıyor! İşte istenen para...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.10.2024 15:17
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İspanya'nın köklü kulübü Valencia için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Buna göre Valencia'nın 10 yıldır sahibi olan Peter Lim kulübü satmak istiyor. İşte detaylar...

İspanya'nın köklü kulübü Valencia satılıyor! İşte istenen para...

İspanya'nın köklü kulüplerinden Valencia'nın satılması gündemde. Futbol kulüplerinin alım satımında uzmanlaşmış olan bir şirket, Valincea için bir analiz çıkardı ve kulübün sahibi Peter Lim'in Mestalla'da on yıl görev yaptıktan sonra kulübü satmaya istekli olduğunu söyledi. Diario AS, Lim'in kulüp ve kulüpteki hissesi için 350-400 milyon euro istediğini açıklayan belgeye eriştiklerini söyledi.

KULÜBE KARŞI İLGİSİZ

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Peter Lim, Ekim 2014'te Valencia'nın yeni sahibi olduğunca, taraftarlar Singapurlu iş adamının kulübü yıllarca aşırı harcamanın neden olduğu istikrarsız bir mali pozisyondan kurtaracağını ummuş ve Lim'in gelişini sevinçle karşılamışlardı. Fakat yıllar geçtikte kulübün taraftarlarıyla iyi bir ilişki sürdürmenin, Lim'in öncelikleri listesinde hiçbir zaman üst sıralarda yer almadığı anlaşılmaya başlandı. Peter Lim, Aralık 2018'dan bu yana Valencia'nın hiçbir maçını tribünden takip etmedi.

340 MİLYON EURO BORÇ VAR

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Valencia ilgili yapılan analizin detayında Nou Mestalla Stadyumu'nun tamamlamak için en az 150 milyon euro yatırım yapılması gerektiği ve Lim'in başkanlığı süresince kulübe 290 milyon Euro yatırım yaptığı kaydedildi. Ayrıca ispanyol ekibinin 340 milyon euro borcunun olduğu da aktarıldı.

EN AZ 500 MİLYON EURO ŞART

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Kulübü satın almak isteyecek yatırımcıların Peter Lim'e hisseleri için ödeyeceği paranın yanı sıra Valencia'yı yeni stadyuma taşımak için yapacağı yatırımla birlikle en az 500 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor.

TRANSFER İÇİN DE BÜTÇE GEREK

Valencia'nın 25 kişilik kadrosunda yer alan 15 futbolcunun sözleşmesi önümüzdeki iki yıl içinde sona erecek. Dolayısıyla kulübü satın alacak yeni yatırımcıların takıma yapılacak yeni transferler için de bütçe ayrılması gerekecek.

VALENCIA LİGDE SON SIRADA

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Öte yandan Valencia, 10. haftası geride kalan LaLiga'da bir galibiyet, 3 beraberlik ve 6 yenilgi ile 6 puanla son sırada yer alıyor.

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