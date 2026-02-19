SPOR

İspanya onu konuşuyor! Mallorca'nın golcüsü Vedat Muriqi tarihe geçti

Vedat Muriqi, RCD Mallorca formasıyla La Liga’da 50 gol barajını aşarak kulüp tarihine geçti. Kosovalı forvet, bu alanda yalnızca 54 gollü Samuel Eto'o’nun gerisindE Mallorca tarihinin en skorer ikinci ismi oldu. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Vedat Muriqi, RCD Mallorca formasıyla İspanya’da iz bırakmaya devam ediyor. Kosovalı golcü, La Liga kariyerinde 50 gol barajını aşarak kulüp tarihine adını yazdırdı ve önemli bir eşiği geride bıraktı.

KULÜP TARİHİNE GEÇTİ

İspanya onu konuşuyor! Mallorca nın golcüsü Vedat Muriqi tarihe geçti 1

Mallorca adına La Liga’da 50 gole ulaşan sayılı isimler arasına giren Muriqi, attığı gollerle takımının hücum yükünü sırtlamayı sürdürdü. Bu performansıyla kulüp tarihinin en skorer oyuncularından biri olmayı başaran deneyimli forvet, istatistiklerde üst sıralara tırmandı.

SADECE 4 GOL VAR

İspanya onu konuşuyor! Mallorca nın golcüsü Vedat Muriqi tarihe geçti 2

Zirvede ise tek bir isim bulunuyor. Samuel Eto'o, Mallorca kariyerinde La Liga’da 54 gol kaydederek listenin ilk sırasında yer alıyor. Muriqi, 50 gole ulaşarak efsane golcünün hemen arkasına yerleşti.

Bu tabloyla birlikte Vedat Muriqi, Mallorca tarihinde La Liga’da en fazla gol atan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti ve kulüp tarihindeki yerini sağlamlaştırdı.

