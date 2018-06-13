İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak

Rusya'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde şok bir gelişme yaşanmış ve Real Madrid ile anlaşan İspanya Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verilmişti. İspanya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı. 50 yaşındaki Hierro daha önce milli takımda sportif direktör olarak görev yapmıştı.

