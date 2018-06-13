İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak

Rusya'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde şok bir gelişme yaşanmış ve Real Madrid ile anlaşan İspanya Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verilmişti. İspanya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı. 50 yaşındaki Hierro daha önce milli takımda sportif direktör olarak görev yapmıştı.
Fenerbahçe, Fernandao'nun Al Wehda takımına transfer olduğunu açıkladı!
Fatih Terim Garry Rodrigues'in kalmasını, Gomis'in gitmesini istedi!
Okay Yokuşlu Celta Vigo yöneticileriyle görüşmelere başladı!
Ali Koç, Louis van Gaal'i Fenerbahçe'ye getiriyor
Demba Ba, Shanghai Shenhua kulübüne transfer oldu
Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin Beşiktaş'a gidiyor
Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz futbolu burada bırakacak
Fikret Orman, Guti için İspanya'ya gitti
Portoviejo-Manta maçını arılar bastı
Lionel Messi'den veda sinyali
Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız
Okuyucu Yorumları 0 yorum