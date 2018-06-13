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İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 13.06.2018 15:45 | Son Güncelleme

İspanya Milli Takımı'nda Teknik Direktör Julen Lopetegui ile yolların ayrılmasının ardından göreve Fernando Hierro getirildi.

İspanya'yı Fernando Hierro çalıştıracak

Rusya'da başlayacak 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde şok bir gelişme yaşanmış ve Real Madrid ile anlaşan İspanya Teknik Direktörü Julen Lopetegui'nin görevine son verilmişti. İspanya Futbol Federasyonu, milli takımın başına Fernando Hierro'nun getirildiğini açıkladı. 50 yaşındaki Hierro daha önce milli takımda sportif direktör olarak görev yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İspanya 2018 dünya kupası Fernando Hierro

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