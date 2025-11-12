İspanyol basını Barcelona'nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için İspanyol basınından sıcak bir haber gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara sezon başında Napoli’den 75 milyon euroya transfer olan Nijeryalı oyuncu için gözlemci raporları hazırlayan dünya devi Barcelona, kararını verdi.

İSPANYOL BASINI DUYURDU!

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i listesine aldı. Barcelona’da Sportif direktör Deco’nun transfer listesinde olduğu belirtilen Victor Osimhen’in, takımın Polonyalı golcüsü Lewandowski’ye alternatif olabilecek yeteneğe sahip olduğu ifade edildi.

OSIMHEN’İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER!

Haberin detaylarında İspanyol ekibinin Victor Osimhen'in sadece gol katkısı yapmadığını, aynı zamanda karakter ve yoğunluk gibi büyük bir projeye liderlik eden bir forvet için olmazsa olmaz niteliklere de sahip olduğunu düşündüğü yer aldı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI…

Öte yandan Sportif Direktör Deco'nun ransfer raporunda, Nijeryalı süper yıldızın "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirttiği yazıldı.

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Victor Osimhen'in transferi, Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine geçecek bir halef bulma ihtiyacını karşılıyor. Osimhen, büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncu profili sunuyor."

LEWANDOWSKI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

Sportif direktör Deco’nun Barcelona’da ekonomik şartların el verdiği ölçüde takıma yeni ve genç isimler kazandırmak istediği öğrenildi. Deco’nun takımın yıldız oyuncularından Lewandowski ile sezon sonunda sözleşme uzatmayacağı ve yerine Galatasaray’dan Osimhen ile doldurmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Polonyalı golcünün sözleşmesinin bitime ile birlikte rotayı Türkiye’ye kırabileceği öğrenildi. Sözleşmesinin son senesinde olan futbolcu için Fenerbahçe’nin yanı sıra Milan'da Danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in de Robert Lewandowski transferi için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ İDDİASI!

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ''Fenerbahçe devre arasında forvet almak istiyor, En Nesyri'ye teklif gelmesi halinde değerlendirilecek. Fenerbahçe, Lewandowski'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.'' ifadelerini kullandı.