SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

İspanyol basını Barcelona'nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme

Galatasaray’ın sezon başında Napoli’den transfer ettiği Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için daha sezonun ilk yarısı bitmeden talipler gelmeye başladı. Sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu için kesenin ağzını açmaya hazırlanan Barcelona’nın transfere dair strateji belirlediği ortaya çıktı. Adı Fenerbahçe ile anılan Lewandowski ile yolları ayırmayı planlayan katalan ekibinin Osimhen için rapor hazırladığı belirtildi. İşte detaylar…

İspanyol basını Barcelona'nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme
Burak Kavuncu
Robert Lewandowski

Robert Lewandowski

POL Polonya
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Barcelona
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen için İspanyol basınından sıcak bir haber gündeme geldi. Sarı-kırmızılılara sezon başında Napoli’den 75 milyon euroya transfer olan Nijeryalı oyuncu için gözlemci raporları hazırlayan dünya devi Barcelona, kararını verdi.

İSPANYOL BASINI DUYURDU!

İspanyol basını Barcelona nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme 1

İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Barcelona, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'i listesine aldı. Barcelona’da Sportif direktör Deco’nun transfer listesinde olduğu belirtilen Victor Osimhen’in, takımın Polonyalı golcüsü Lewandowski’ye alternatif olabilecek yeteneğe sahip olduğu ifade edildi.

OSIMHEN’İ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİLER!

İspanyol basını Barcelona nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme 2

Haberin detaylarında İspanyol ekibinin Victor Osimhen'in sadece gol katkısı yapmadığını, aynı zamanda karakter ve yoğunluk gibi büyük bir projeye liderlik eden bir forvet için olmazsa olmaz niteliklere de sahip olduğunu düşündüğü yer aldı.

RAPOR ORTAYA ÇIKTI…

İspanyol basını Barcelona nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme 3

Öte yandan Sportif Direktör Deco'nun ransfer raporunda, Nijeryalı süper yıldızın "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirttiği yazıldı.

İspanyol basını Barcelona nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme 4

Haberde ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Victor Osimhen'in transferi, Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine geçecek bir halef bulma ihtiyacını karşılıyor. Osimhen, büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncu profili sunuyor."

LEWANDOWSKI İLE YOLLAR AYRILABİLİR

İspanyol basını Barcelona nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme 5

Sportif direktör Deco’nun Barcelona’da ekonomik şartların el verdiği ölçüde takıma yeni ve genç isimler kazandırmak istediği öğrenildi. Deco’nun takımın yıldız oyuncularından Lewandowski ile sezon sonunda sözleşme uzatmayacağı ve yerine Galatasaray’dan Osimhen ile doldurmayı planladığı gelen bilgiler arasında. Öte yandan Polonyalı golcünün sözleşmesinin bitime ile birlikte rotayı Türkiye’ye kırabileceği öğrenildi. Sözleşmesinin son senesinde olan futbolcu için Fenerbahçe’nin yanı sıra Milan'da Danışman olarak görev yapan Zlatan Ibrahimovic'in de Robert Lewandowski transferi için büyük çaba sarf ettiği kaydedildi.

MENAJERİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ İDDİASI!

İspanyol basını Barcelona nın Galatasaraylı Osimhen raporuna ulaştı! Lewandowski-Osimhen-Fenerbahçe üçgeninde sıcak gelişme 6

Öte yandan gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, ''Fenerbahçe devre arasında forvet almak istiyor, En Nesyri'ye teklif gelmesi halinde değerlendirilecek. Fenerbahçe, Lewandowski'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi.'' ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dursun Özbek'ten ezeli rakipler için beklenmedik çıkış!Dursun Özbek'ten ezeli rakipler için beklenmedik çıkış!
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!
Anahtar Kelimeler:
Milan İspanya Zlatan Ibrahimovic Robert Lewandowski son dakika barcelona fenerbahçe galatasaray Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Şehit askerlerimizin isimleri belli oldu!

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

2026'nın ilk transfer çalımı Tedesco'dan... Galatasaray'ın çok istediği isme teklif!

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

4 kişilik hesap için ödediği para ağızları açık bıraktı

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Bu detay çok konuşulur: Ekrem İmamoğlu iddianamesinde Türkiye’nin en büyük iş adamlarının adı da geçiyor! Kimi şüpheli kimi mağdur

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.