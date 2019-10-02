İspanyol basını: Real Madrid'in kaderini Galatasaray maçları belirleyecek

İspanyol basını, tarihindeki en kötü Şampiyonlar Ligi grup maçları başlangıcını yapan Real Madrid'in kaderini, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaların belirleyeceğini yazdı.

"Kritik durum" başlığıyla Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki pozisyonunu değerlendiren Marca gazetesi, şu ifadeleri kullandı:

"Real Madrid için ilk final maçı, 22 Ekim'de deplasmanda Galatasaray'a karşı olacak. Dördüncü haftada ise Türk takımı Bernabeu'ya gelecek. Real Madrid, gruptaki durumunu düzeltmek için bu iki maçta 6 puan almanın yollarını arayacak."

"AVRUPA LİGİ BİLE ZOR OLABİLİR"

As gazetesi de "Real Madrid, başını belaya soktu. Eğer 22 Ekim'de Galatasaray'a karşı kazanmazsa gruptan çıkması tehlikeye girecek. Avrupa Ligi bile zor olabilir" yorumunda bulundu.

"Brugge beraberliği Real Madrid'i hayatta tutsa da bundan sonra hata yapma lüksü kalmadı" diye yazan El Mundo gazetesi de "İlk iki maçtaki tökezlemeler, grup birinciliğini sadece sürprize bıraktı. Brugge ve Galatasaray zorlu rakipler gibi görünmeseler de eflatun-beyazlılar, ilk randevularının İstanbul'da olacağını görünce düşünceleri değişebilir" yorumunda bulundu.