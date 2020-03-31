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İspanyol basını Rüştü Reçber'in durumunun kritik olduğunu açıkladı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 31.03.2020 20:47 | Son Güncelleme

İspanyol basını, koronavirüs teşhisi konan ve hastanede olan Rüştü Reçber ile ilgili flaş iddiada bulundu.

İspanyol basını Rüştü Reçber'in durumunun kritik olduğunu açıkladı

Türk futbolunun efsane kalecisi Rüştü Reçber'e İspanya'dan yoğun destek gelmeye devam ediyor.

Marca: Kritik süreçten geçiyor.

Marca Gazetesi, Rüştü Reçber'in kritik bir süreçten geçtiğini okuyucularına duyurdu. Marca, sosyal medya üzerinden de mesaj yayınlayarak, "Barcelona'nın 46 yaşındaki eski kalecisi Rüştü Reçber, koronavirüs nedeniyle kritik durumda. İspanya'dan tüm güçlü desteklerimizi kendisine gönderiyoruz" diye yazdı.

'Kötü ve zor süreçte'

Haberin detayında da Türkiye'deki haberler doğrultusunda efsane kalecinin kötü ve zor bir süreçte olduğu, hastalığı ciddi anlamda yaşadığı vurgulandı. Haberde ayrıca Rüştü Reçber'in hastanede tedavi gördüğü de anımsatıldı.

marca

Eşi Işıl Reçber açıklama yayınladı...

Bu arada Işıl Reçber, dün sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı; eşine hemşire vasıtasıyla sesli mesaj göndererek şunları söylediğini yazdı...

'Emeğinizin karşılığı yok'

Işık Reçber, “Bu kadar uçsuz bucaksız sevgiye karşılık iyileşmek zorundasın. Hadi, o virüs seni yenemez eyvallah. Beni merak etme, ben çok iyiyim. Linç mi? Umrumda değil. Sen iyileş yeter. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız işin içine girince bin kat daha fazla anladım ki sizlerin emeğinin karşılığı yok.” ifadelerini kullandı.

"Sağlık personeline teşekkür"

Işıl Reçber, eşinin tedavisinde görev alan sağlık personeline yönelik olarak, “Hepiniz birer kanatsız meleksiniz iyi ki varsınız. Hülya İrem, Yasemin, Kubilay, Mücahit hoca ilk 24 saatimiz için Allah sizlerden razı olsun” ifadelerini kullandı. Reçber, ayrıca arayan soran,dualarını esirgemeyen herkese teşekkür etti.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
fatih hocanın doktoruna gitsin 4 günde iyileştirip taburcu ediyor
Sizdeki para ve ozel hastaneler Allah'ın izniyle sizi kurtarirda, biz ucretsiz izne ayrıldık bizin kiramizi kim verir ekmeği aşı nasil buluruz onu düşünüyoruz...
bir gs olarak bir an önce sağlığına kavuşmanı rabbimden diliyorum.allah yardımcın olsun kaptan.tez elden şifana kavuşasın..seni seviyorum..
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