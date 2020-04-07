İspanyol basını yazdı: 'Fenerbahçe ile Barcelona transferde yarışıyor!'

Fenerbahçe için kötü haber İspanya'dan geldi... Sarı lacivertlilerin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Brezilyalı yıldız Willian için Barcelona'nın harekete geçeceği aktarıldı.

Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde şu ifadeler yer aldı;

Chelsea'li futbolcunun sözleşmesinin sona ermesi ve piyasa değerinin 30 milyon euro olması, Barcelona'ya bu anlaşmayı cazip kılıyor ve kesinlikle mükemmel olacağı söyleniyor. Brezilya medyası kısa süre önce, Willian'ın, Chelsea'nin 2 yıllık yeni sözleşme önerisini reddettiğini yazmıştı.

Pep Guardiola, Barcelona'da çalıştığı dönemde onu takımına kazandırmaya kararlıydı ancak bu transfer gerçekleşmedi ve Chelsea'den önce oyuncu Rus ekibi Anzhi'yi seçti. İngiltere'de başarılı yıllar geçiren Willian'a Barcelona, sürekli ilgi duyumaya devam etti. Hem İspanyol hem de İngiliz medyasında çıkan haberlerde Ernesto Valverde döneminde de oyuncu Katalan devine istendi.

