İspanyol basınından Fenerbahçe için Eden Hazard iddiası

İspanyol basını, Fenerbahçe'nin Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard'ın transferi için Real Madrid'e teklif götürmeye hazırlandığını yazdı.

6 AYLIK KİRALAMA TEKLİFİ

İspanyol Diario Sport'un haberine göre Sarı Lacivertliler, Real Madrid'deki performansı ciddi şekilde sorgulanan Eden Hazard için dünya devine 6 aylık kiralama teklifi yapacak. Real Madrid'in ise oyuncusunu başka bir takıma satmak ya da kiralamak gibi bir hedefinin olmadığı yazıldı.

HASAN ÇETİNKAYA’NIN SÖZLERİNİ HATIRLATTILAR

Haberde ayrıca Hasan Çetinkaya'nın geçmişte söylediği, "Eden Hazard benim arkadaşım. onu 15-16 yaşımdan beri tanıyorum. Fenerbahçe'ye büyük sempatisi var. Birgün Fenerbahçe forması giyececeğini bana söyledi" sözlerine de yer verilirken, Çetinkaya'dan 'Fenerbahçe'nin eski başkanı' diye söz edilmesi de dikkat çekti.