İspanyol devi Barcelona Ozan Kabak'ı gündemine aldı

Aslan'ın genç starı Ozan Kabak’ın taliplileri çoğalıyor. Bu sezon teknik direktör Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi kullanan ve dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki stoper için Roma ve Stuttgart’tan Galatasaraylı yöneticilere teklif gelmişti. Terim’in en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasını istediği Ozan Kabak için sarı kırnızılı yöneticiler teklifleri incelerken, İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

El Mundo Deportivo’da yer alan bir haberde, Barcelona’nın Galatasaraylı futbolcuyu izlediği belirtildi. Sezon sonuna kadar Ozan için Barcelona’nın scoutları rapor tutacak. Sezon sonu bu raporlar ışığında Barcelona’nın oyuncuya talip olup olmayacağı belli olacak. (STAR)





