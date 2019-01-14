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İspanyol devi Barcelona Ozan Kabak'ı gündemine aldı

İSPANYA HABERLERİ  | 14.01.2019 07:45 | Son Güncelleme

Roma ve Stuttgart’ın transfer listesine aldığı Galatasaray’ın genç stoperini Katalan devinin de izlediği öğrenildi. Barcelona sezon sonuna kadar Ozan için rapor tutacak.

İspanyol devi Barcelona Ozan Kabak'ı gündemine aldı

Aslan'ın genç starı Ozan Kabak’ın taliplileri çoğalıyor. Bu sezon teknik direktör Fatih Terim’in verdiği şansı çok iyi kullanan ve dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki stoper için Roma ve Stuttgart’tan Galatasaraylı yöneticilere teklif gelmişti. Terim’in en azından sezon sonuna kadar takımda tutulmasını istediği Ozan Kabak için sarı kırnızılı yöneticiler teklifleri incelerken, İspanyol basınından yeni bir iddia ortaya atıldı.

El Mundo Deportivo’da yer alan bir haberde, Barcelona’nın Galatasaraylı futbolcuyu izlediği belirtildi. Sezon sonuna kadar Ozan için Barcelona’nın scoutları rapor tutacak. Sezon sonu bu raporlar ışığında Barcelona’nın oyuncuya talip olup olmayacağı belli olacak. (STAR)

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Anahtar Kelimeler:
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