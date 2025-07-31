İspanyol futbolcu Carles Perez korkutan bir kaza geçirdi! Yıldız ismin cinsel organını köpek ısırdı... Konferans Ligi'nde forma giyemeyecek

Daha önce Barcelona, Roma, Celta Vigo gibi önemli kulüplerin formalarını da giyen ve son olarak Yunan ekibi Aris'te top koşturan Carles Perez talihsiz bir kaza geçirdi.

CİNSEL ORGANINI KÖPEK ISIRDI

27 yaşındaki İspanyol futbolcu iki köpeği ayırmaya çalışırken bir köpek tarafından cinsel organından ısırıldı ve bu olay sonucu hastaneye kaldırıldı. Olay, Yunan medyasında geniş yer buldu ve Perez’in durumunun ciddiyeti hakkında endişeler doğurdu.

'DURUMU CİDDİ' DENMİŞTİ AMA

İspanyol oyuncunun cinsel organında ciddi bir kesik meydana geldiği belirtildi. Yunan basını, Perez’in durumunun ağır olduğunu ve kritik bir ameliyat geçirileceğini duyurdu.

Ancak Carles Perez, Katalan basınına yaptığı açıklamada, Yunan tarafında ilk yazılanların aksine, sadece dikiş atılması gerektiğini, durumunun ciddi olmadığını ve ağır bir ameliyat olması gerekmediğini ifade etti.