İspanyol gazeteci çıldırdı! "Arda Güler taraftar için bir işkencedir!"

İspanyol basınından Arda Güler için gelen bu sert eleştiriler, futbol dünyasında bomba etkisi yarattı. Özellikle AS Gazetesi yazarı Frederic Hermel’in kullandığı ifadeler, genç yıldızın Real Madrid kariyerine dair tartışmaları bambaşka bir boyuta taşıdı.

Burak Kavuncu
Arda Güler

Arda Güler

Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Real Madrid’in genç yeteneği Arda Güler, İspanyol basınının hedef tahtasında. AS Gazetesi yazarı Frederic Hermel, Arda Güler için "taraftarlar için bir işkence" ve "günah keçisi" ifadelerini kullanarak, milli yıldızın Real Madrid seviyesinde olmadığını iddia eden şok bir yazı kaleme aldı.

"ANCELOTTİ'NİN NEDEN SEVMEDİĞİNİ ANLIYORUZ..."

İspanyol gazeteci çıldırdı! "Arda Güler taraftar için bir işkencedir!" 1

AS Gazetesi köşe yazarı Frederic Hermel, "Artık hepimiz Carlo Ancelotti'nin onu neden sevmediğini anlıyoruz ve bunun nedeni Türk oyuncunun ülkesindeki basında teknik direktörü eleştirmesi değildi. Bu oyuncu taraftarlar için bir işkence. Bize teknik bir yem atıyor ve sonra hiçbir şey yapmıyor."

"KÜÇÜK ANLARDA İYİ BİR FUTBOLCU AMA ÖNEMLİ ANLARDA..."

İspanyol gazeteci çıldırdı! "Arda Güler taraftar için bir işkencedir!" 2

"Harika bir oyun sergiliyor ve sonra ortadan kayboluyor. Futbol tutkusu için umut veriyor, sonra da sizi hayal kırıklığına uğratıyor. Başlangıçta bunun gençliği ve uyum sağlayamaması nedeniyle olduğunu düşünüyordum ama hayır. Bu çocuk daha fazlasını yapamıyor. Küçük anlarda iyi bir futbolcu ama önemli anlarda asla."

"GÜNAH KEÇİSİ ARAYACAĞIM VE O KİŞİ..."

İspanyol gazeteci çıldırdı! "Arda Güler taraftar için bir işkencedir!" 3

"Fransız biyolog, etolog ve psikolog Henri Laborit’nin meşhur çalışmaları, insanın acı veren bir durum karşısında başka birine saldırarak rahatlayabildiğini ortaya koyuyor. Bir günah keçisi arayacağım. Kolay olduğunu kabul ediyorum. Bu yüzden Real Madrid forması giyen, benim üzücü ve öfkeli görüşüme göre bu kulüpte oynamaması gereken tek bir futbolcuyu seçeceğim."

TEK GÜNDEM: ARDA GÜLER! SOYUNMA ODASI KARIŞTI İDDİALARI...

İspanyol gazeteci çıldırdı! "Arda Güler taraftar için bir işkencedir!" 4

İspanyol basını, Getafe maçının ardından Arda Güler'i suçlamaya devam ediyor. El Nacional ilk olarak "Soyunma odasındaki bir grup oyuncu, top Arda Güler’e gelince oyunun yavaşladığını ve etkisiz kaldığını düşünüyor." ifadelerinin yer aldığı bir haber yayımladı.

