Kadıköy'de gergin anlar! Caner Erkin, Erol Bulut'a tepki gösterdi!

Süper Lig'de haftanın en çok tartışılan karşılaşması olan Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçının ilginç olaylarından biri 88’inci dakikada yaşandı.Sahanın en başarılı isimleri arasında yer alan Caner Erkin, maçın sonları gelmiş olmasına rağmen oyundan çıkarılmasına sinirlendi.

"ALLAH'IM SEN BANA SABIR VER"

Oyuncu değişikliği tabelasında kendi forma numarasını gören tecrübeli futbolcu, foto muhabirlerinin önünden geçerken başını gök yüzüne kaldırıp, “Allah’ım ya rabbim, sen bana sabır ver ne olursun, sen bana sabır ver Allah’ım” diyerek söylendi.O sırada teknik direktör Erol Bulut kollarını açarak kendisini kutlamak istedi ancak Caner el kol hareketleri eşliğinde söylenmeyi sürdürüp doğruca tünele girdi.Birkaç dakika sonra sakinleşen tecrübeli oyuncu saha kenarına döndü.