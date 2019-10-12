Mynet Trend

İspanyol turist, kapısı kilitlenen kalede mahsur kaldı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 12.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

Erzurum'a gelen İspanyol Daniel Mera, gezmek için gittiği kalede mahsur kaldı. Fotoğraf çekmek için kale kapısının önüne gelen lise öğrencileri tarafından fark edilen Mera, yaklaşık 30 dakika sonra dışarı çıkarıldı.

Merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi eserlerin bulunduğu alanı gezen Daniel Mera son olarak 16.45'te kaleye girdi. Görevlilerin Türkçe yaptığı anonsu anlamayıp, geziye devam eden Mera, çıkmak istediğinde kale kapısının kilitli olduğunu gördü. Bağırarak yardım isteyen turisti, fotoğraf çekilmek için kalenin önüne gelen liseli öğrenciler fark etti. Öğrenciler, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polisler, kale görevlisine ulaşıp kapıyı açtırdı. Kale kapısının aralığından yaşadıklarını gazetecilere anlatan Mera, "Kalenin saat 17.00'da kapandığını biliyordum. Ama görevli erken kapattığı için burada mahsur kaldım. Kapıdan baktığımda birileri fotoğraf çekiliyordu. Onlara seslendim ve yardım istedim" diye konuştu.

Müze müdürlüğüne bilgi verilmesi üzerine yaklaşık 30 dakika sonra kaleye gelen görevli kapıyı açarak Daniel Mera, dışarı çıkarıldı. Kale görevlisi Daniel Mera'ya anons yaptığını belirterek hatasının olmadığını yine de kendisinden özür dilediğini söyledi.

(DHA)

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Meteoroloji duyurdu: Marmara'da sıcaklıklar artıyorMeteoroloji duyurdu: Marmara'da sıcaklıklar artıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ispanyol turist Erzurum

En Çok Okunan Trend Haberler

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Kıraç'tan tüyleri diken diken eden Vatan Marşı klibi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Sahibi onu unuttu, o sahibini unutmadı! 4 yıl bekledi

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

Balıkesir'de kadın cinayeti! Katil eşten korkunç sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Ünlü sanatçı Tarkan'dan İmamoğlu'na övgü dolu sözler!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmam hatip lisesinde dikkat çeken görüntü!

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

İmamoğlu açıkladı! TRT dizisine 25 milyon TL aktarılmış! İşte o dizi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 çocuk annesi, Barış Pınarı Harekatı'na katılmak için başvurdu

"Savaşmak istiyorum" deyip Genelkurmay'a başvurdu

Meteoroloji duyurdu: Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji duyurdu: Marmara'da sıcaklıklar artıyor

Barış Pınarı Harekatı için sınıra giden Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Buket Aydın'ın fotoğrafı olay oldu! CHP'li isimden sert tepki

Konya'da 1,5 aylık bebek, kundağındaki notla terk edildi

1,5 aylık bebek bu notla terk edildi

Yine eski koca dehşeti! Satırla saldırdı: Mahalleli linç etti

Yine eski koca dehşeti! Satırla saldırdı: Mahalleli linç etti

Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

Buket Aydın'dan harekat paylaşımı! Teröristlere meydan okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.