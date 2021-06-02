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İspanyollar Bernd Schuster'i duyurdu: Fenerbahçe teklif yaptı

02.06.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol Marca Gazetesi, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Bernd Schuster'e teklif yaptığını yazdı.

İspanyollar Bernd Schuster'i duyurdu: Fenerbahçe teklif yaptı

Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran ve yeni sezonda yabancı bir teknik adamla yola devam etmeyi planlayan Fenerbahçe için İspanya'dan flaş bir haber geldi.

İspanya'nın önde gelen basın kuruluşlarından Marca, Fenerbahçe'nin 2010-11 sezonunda Beşiktaş'ta görev yapan Bernd Schuster'e teklif yaptığını yazdı. 2019'un Şubat ayından bu yana çalışmayan Alman hocanın düşünmek için süre istediği ve Türkiye Ligi ile ilgili değerlendirme yaptığı kaydedildi.

ALMAN YA DA PORTEKİZ EKOLÜ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4 saate yakın süren basın toplantısında yeni sezonda Emre Belözoğlu ile devam edilmeyeceğini açıklarken, Portekiz ya da Alman ekolünden bir hocayı sarı-lacivertli takımın başına getireceğini açıklamıştı.

BERND SCHUSTER KİMDİR?

Son olarak Çin'de Dalian Yifang'da görev alan Schuster, 33 maçta 1.42 puan ortalaması tutturmuş ve 2019 Şubat ayında veda etmişti. 2007-2008 sezonunda Real Madrid'in başında da görev yapan 61 yaşındaki teknik adamın kariyerinde La Liga şampiyonluğu ve İspanya Süper Kupa zaferi de yer alıyor.

Beşiktaş'ta 2010-11 sezonunda 46 maça çıkan deneyimli antrenör, 1.80 puan ortalaması elde etmiş ve 25. hafta sonunda görevden ayrılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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