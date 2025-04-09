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İspanyollar duyurdu! Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 19:36
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İspanyol basını, Galatasaray'ın Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye yapacağı transfer teklifini yazdı.

İspanyollar duyurdu! Galatasaray'ın Osimhen planı ortaya çıktı...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'i takımda tutmanın hesaplarını yapıyor. AS'ın haberine göre Galatasaray, tarihinin en pahalı transferini yaparak Nijeryalı yıldızı yeni sezonda da kadroda görmek istiyor. İspanyol gazetesi, bu transfer için ödenmesi planlanan bonservis bedelini ve maaşı da açıkladı.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

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Habere göre sarı-kırmızılıların planı, İtalyan ekibine 70 milyon Euro bonservis bedeli ödemek ve oyuncuya her biri net 15 milyon Euro olan üç yıllık bir sözleşme teklif etmek. Ayrıca bu rakamın üzerine cazip primlerin de eklenmesi planlanıyor.
Haberde bu teklifin, Avrupa'nın dev kulüplerinin sunduğu maaşlarla yarışabilecek düzeyde olduğu düşünülüyor. Ayrıca, oyuncunun Suudi Arabistan gibi daha yüksek maaşların verildiği liglerde kazanabileceklerine yakın bir gelir anlamına geliyor.

32 MAÇTA 33 GOLE KATKI

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Galatasaray formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Bu performansıyla taraftarların gönlünde adeta taht kurdu.

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Anahtar Kelimeler:
spor futbol galatasaray Osimhen
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