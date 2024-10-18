İspanyollar duyurdu! Jose Mourinho onayı verdi... Fenerbahçe'den Barcelona'ya 1 milyar euroluk transfer detayı!

İspanyol devi Barcelona'nın gelecek vaat eden futbolcuları arasında yer alan Ansu Fati, yaz transfer döneminde Süper Lig takımı Fenerbahçe ile anılsa da transferi gerçekleşmemişti. Barcelona'nın kadroda düşünmediği genç yıldız için Fenerbahçe, yeniden kiralama çalışmaları başlattı.

İSPANYOL BASINI DUYURDU

Diario AS'a göre, Fenerbahçe, Ansu Fati’yi kiralık olarak kadrosuna katmayı hedefliyor. Hücum hattında takviyeye ihtiyaç duyan sarı-lacivertliler, teknik direktör Jose Mourinho’nun olumlu raporuyla Fati için yeniden girişimlerde bulunma kararı aldı.

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Mario Branco’nun, önümüzdeki günlerde Ocak ayında 6 aylığına kiralamak üzere oyuncunun menajeriyle görüşmesi bekleniyor.

SERBEST KALMA BEDELİ 1 MİLYAR EURO

2021-2022 sezonunda Barcelona, Ansu Fati'nin sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzattığını açıklamıştı. Ayrıca, oyuncunun tek taraflı serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olarak belirlendiğini de duyurmuştu.

ANSU FATI'NIN İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezon forma şansı bulamayan genç futbolcu, Brighton'a kiralanmış ve burada 27 maçta 4 gol atmıştı. Bu sezon ise Barcelona ile sadece 3 karşılaşmada sonradan oyuna girerek görev aldı.