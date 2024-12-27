İspanyollar Icardi'yi böyle açıkladı! Galatasaray taraftarı kahroldu... Arjantinli yıldızın yeni takımını duyurdular!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynadığı mücadelenin 85. dakikasında sakatlanarak sedyeyle oyundan ayrılmak zorunda kalan Mauro Icardi'nin yapılan kontroller sonucu sağ diz ön çapraz bağında kopukluk ve menisküs hasarı tespit edildiği açıklanmıştı.

Sezonu kapatan Arjantinli golcü Mauro Icardi için çok çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi.

İSPANYOLLAR DUYURDU

İspanyol Fichajes'te yer alan habere göre, La Liga'da Barcelona, Real Madrid ve Atletico Madrid ile rekabet edecek kadro kurmak isteyen Real Betis, Mauro Icardi için harekete geçti.

PELLEGRINI İSİTİYOR

Tanınmış bir forvet arayışında olan Real Betis'in teknik direktörü Manuel Pellegrini'nin bu doğrultuda Mauro Icardi'ye yöneldiği aktarıldı. Galatasaray'dan 10 milyon euroya maaş alan 31 yaşındaki futbolcunun, bu transferin gerçekleşmesi için fedakarlık yapması gerektiği öne sürüldü.

Kariyeri boyunca sarı-kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 87 maça çıkan Mauro Icardi, 61 gol attı ve 22 asist yaptı.