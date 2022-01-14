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  4. İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

14.01.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

THY EuroLeague'in son şampiyonu konumunda bulunan temsilcimiz Anadolu Efes, Barcelona deplasmanına çıktı. Maça Ergin Ataman damga vurdu. Tecrübeli teknik adam üçüncü çeyreğin bitimine az bir dakika kala oyundan atılınca sahadan çıkmak istemedi. Barcelona taraftarının bu olaya tepkisi sonrası çılgına dönen Ataman, iki elini havaya kaldırarak ''Kupayı ben kazandım'' işareti yaptı.

İspanyolları çıldırttı! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman imzasını attı

THY EuroLeague'in 21. haftasına Barcelona-Anadolu Efes maçı damga vurdu. Karşılaşmaya Ergin Ataman'ın oyundan ihraç edilmesi damga vurdu. Üçüncü çeyreğin bitmesine 7 dakika 27 saniye kala oyundan atılan Ataman, önce sahadan çıkmak istemedi ve benche geri oturdu. Bu olayın ardından saha karıştı...

HAKEMLER ISRAR ETTİ

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Hakemlerin ısrarı sonrası oyundan çıkmaya ikna olan Ergin Ataman, parkeden ayrılırken Barcelona taraftarının tepkisine maruz kaldı. Tecrübeli antrenör taraftarların tepkisine, iki yumruğunu havaya kaldırıp 'Kupayı ben kazandım' işareti yaparak karşılık verdi ve sahadan ayrıldı.

GEÇEN SENE BARCELONA'YI YENEREK ŞAMPİYON OLMUŞTU

Anadolu Efes geçtiğimiz sezon THY Euroleague finalinde Barcelona'yı yenerek kupanın sahibi olmuştu.

THY Euroleague'in 21. haftasında oynanan karşılaşmayı Anadolu Efes 82-77 kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
Anadolu Efes
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