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Son dakika: Melek Mosso kararı sosyal medyayı salladı! Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi

30.05.2022 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun bir konseri daha iptal edildi! Melek Mosso'nun geçtiğimiz hafta Isparta'da katılacağı programda değişiklik yapılmış ve Valilik kararıyla Mosso yerine Seda Sayan davet edilmişti. Melek Mosso'nun Kocaeli'ndeki konseri de iptal edildi, bu karar sosyal medyayı salladı.

Son dakika: Melek Mosso kararı sosyal medyayı salladı! Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi

Melek Mosso hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun bir konseri daha valilik kararı sonrasında iptal edildi. Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı.

SAGOPA KAJMER VE EMİRCAN İĞREK DE SAHNE ALACAKTI

Kocaeli'de 3 gün sürmesi planlanan etkinlikte Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi ünlü isimler de yer alacaktı. Henüz şarkıcılardan iptal kararına dair bir açıklama yapılmadı.

MELEK MOSSO YERİNE SEDA SAYAN

Melek Mosso'nun geçtiğimiz hafta Isparta’daki konseri belediye tarafından ‘ahlaksızlığı özendirdiği’ iddiasıyla iptal edilmişti. Melek Mosso ile sahneye çıkacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar da bu karar sonrası konserlerini iptal ederek Mosso'ya destek olmuştu.

DROR

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sosyal medya hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşarak Mosso’nun yerine Seda Sayan’ın Isparta’da konser vereceği de açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Melek Mosso
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