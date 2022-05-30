Son dakika: Melek Mosso kararı sosyal medyayı salladı! Isparta'dan sonra bir konseri daha iptal edildi

Melek Mosso hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun bir konseri daha valilik kararı sonrasında iptal edildi. Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi sanatçıların da katılacağı FullFest etkinliği 'ormanda konaklama yasağı' gerekçesiyle yasaklandı.

SAGOPA KAJMER VE EMİRCAN İĞREK DE SAHNE ALACAKTI

Kocaeli'de 3 gün sürmesi planlanan etkinlikte Emircan İğrek, Sagopa Kajmer gibi ünlü isimler de yer alacaktı. Henüz şarkıcılardan iptal kararına dair bir açıklama yapılmadı.

MELEK MOSSO YERİNE SEDA SAYAN

Melek Mosso'nun geçtiğimiz hafta Isparta’daki konseri belediye tarafından ‘ahlaksızlığı özendirdiği’ iddiasıyla iptal edilmişti. Melek Mosso ile sahneye çıkacak olan Derya Uluğ ve Funda Arar da bu karar sonrası konserlerini iptal ederek Mosso'ya destek olmuştu.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen sosyal medya hesabından konserlerin afişini yeniden paylaşarak Mosso’nun yerine Seda Sayan’ın Isparta’da konser vereceği de açıklamıştı.



