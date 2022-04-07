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Isparta Ticaret Borsası

07.04.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,50 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, sanayi tipi elmanın kilogramı ortalama 3,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma (Sanayi tipi)Kg3,50TTSEt (Düve karkas)Kg84,00TTSEt (Dana karkas)Kg90,50TTSTTS: Tüccardan Tüccara Satış

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