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Isparta Ticaret Borsası

29.04.2022 19:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,00 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğday (Kırık)Kg5,00TTSBuğday unuKg9,70TTSElma
Kg7,50MTSElma (Sanayi tipi)Kg3,00MTSEt karkas (Dana)Kg90,00TTS
Et karkas (Düve)Kg83,50TTS

MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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