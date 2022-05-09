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Isparta Ticaret Borsası

09.05.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kuru soğanın kilogramı ortalama 1,28 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, kuru soğanın kilogramı ortalama 1,28 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüKuru soğanKg1,28TTSPatatesKg1,38TTSElmaKg6,90TTSSarımsakKg30,00MTSHavuçKg2,16TTS
MarulKg3,33TTSTurpKg7,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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