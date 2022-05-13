YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası

13.05.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada elmanın kilogramı ortalama 5,00 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, elmanın kilogramı ortalama 5,00 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüElma Kg5,00MTSEt (Karakas dana)Kg104, 00TTSEt (Karkas düve)Kg98,50TTSElma (Sofralık ikinci sınıf)
Kg4,00MTSElma (Sofralık üçüncü sınıf)Kg3,00MTS
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Adana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısındaAdana'da turunç toplayan 3 kadına çarparak ölümüne neden olan sürücü hakim karşısında
Çanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendiÇanakkale'de "İşimi Yönetebiliyorum Projesi" kapsamında eğitim programı düzenlendi

Isparta Namaz Vakitleri 13 Mayıs Cuma

İmsak
04:06
Sabah
05:43
Öğle
12:59
İkindi
16:49
Akşam
20:05
Yatsı
21:35
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Ailesinden oğullarına dava! “Pahalı bir düğün yaptık”

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Kocasının ihanetini öğrendiğinde öyle bir intikam aldı ki...

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

“Cinsiyet istemiyorum” dedi! Penisini kestirdi

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Gören şoke oldu! “13 yıl boyunca içimde büyüttüm”

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.