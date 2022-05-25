Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 5,62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğdayKg5,62MTSSığırKg65,00MTSEt (Sığır karkas)Kg75,00TTSTereyağıKg86,00TTSBeyaz peynirKg45,00TTS

İnek sütüLt.5,70MTSKaşar peyniriKg67,00TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış



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