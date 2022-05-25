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Isparta Ticaret Borsası

25.05.2022 16:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada buğdayın kilogramı ortalama 5,62 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, buğdayın kilogramı ortalama 5,62 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğdayKg5,62MTSSığırKg65,00MTSEt (Sığır karkas)Kg75,00TTSTereyağıKg86,00TTSBeyaz peynirKg45,00TTS
İnek sütüLt.5,70MTSKaşar peyniriKg67,00TTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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