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Isparta Ticaret Borsası

01.06.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,30 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, kırık buğdayın kilogramı ortalama 5,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüBuğday (Kırık)Kg5,30TTSBuğday kepeği (kaba)Kg3,75TTSRazmolKg4,88TTSBonkaliteKg6,25TTS
ElmaKg7,50TTSTTS: Tüccardan Tüccara Satış

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