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Isparta Ticaret Borsası

10.06.2022 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsasında, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,50TTSİnek sütüLt7,50MTSDanaKg83,00MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

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