YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta Ticaret Borsası

Isparta Ticaret Borsası

22.07.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Borsada inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan işlem gördü

Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,50MTSDana Kg95,00MTSDomatesKg6,00MTSMarulKg6,00MTS
Et (Dana kemiksiz) Kg130,00TTSEt (Karkas dana)Kg97,00TTSGülçiçeğiKg3,35MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandıIsparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlıdan 2'si tutuklandı
Afrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnunAfrikalı liderler, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından memnun
Bursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldüBursa'da levyeyle darbedilen tır şoförü öldü
Anahtar Kelimeler:
işlem satış

Isparta Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:07
Sabah
05:47
Öğle
13:09
İkindi
17:00
Akşam
20:22
Yatsı
21:55
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Sosyal medyada gündem oldular! Aynı adamla nişanlanan ikizler...

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Seyir halindeki tren alev aldı! Yolculardan biri nehre atladı

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.