Isparta Ticaret Borsası'nda, inek sütünün litresi ortalama 7,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün adıBirimOrtalamaSatış türüİnek sütüLt7,50MTSDana Kg95,00MTSDomatesKg6,00MTSMarulKg6,00MTS

Et (Dana kemiksiz) Kg130,00TTSEt (Karkas dana)Kg97,00TTSGülçiçeğiKg3,35MTSMTS: Müstahsilden Tüccara Satış

TTS: Tüccardan Tüccara Satış



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