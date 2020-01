Isparta’da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Başdeğirmen: “Bu hizmet, her türlü takdiri hak etmektedir”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise yayımladığı mesajda, “Kamuoyunu bilgilendirme aşamasında her türlü olumsuzlukları göğüsleyerek görevlerini yapmaya çalışan toplumu aydınlatan, dünyadaki tüm olayları ve gelişmeleri bizlere aktarırken ülkemizin ve ilimizin gelişmesine, tanıtılmasına büyük katkılar sağlayan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim” diye konuştu.

“Kamuoyunun tarafsız, doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesi, vatandaşlarımızın haber alma hakkının korunması, demokrasimizin işlerliği açısından büyük önem taşımaktadır” diyerek mesajını sürdüren Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Basının demokratik hak ve özgürlükler çerçevesinde ifa ettiği bu hizmet her türlü takdiri hak etmektedir. Isparta menfaatleri için tüm proje ve faaliyetlerimizde bizlerle birlikte hareket eden basınımızın bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimizin hak ettiği yere ulaşması noktasında önemli katkılar sağlayacağına inancım tamdır. İlimizde basın yayın kuruluşlarında çalışan gazeteci arkadaşlarımızın bize verdiği önemi ve değeri çok iyi biliyoruz. Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakar olduğunu biliyorum ve yürekten destekliyorum. Isparta’mızda çok sayıda gazetemiz, internet sitemiz, internet televizyonumuz ve yayın organları ile televizyonlarımız sayesinde günün gelişmelerinden anında haberdar olma imkanına sahibiz. Bizlere bu imkanı sağlayan ve etkinliklerimizde yalnız bırakmayan, olaylara yapıcı yaklaşan ve gazetecilik gibi meşakkatli mesleği fedakarca sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımızın ve dostlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en kalbi duygularımla kutluyorum. Basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara görevlerinde başarılar, görevlerini yaparken vefat eden basın mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.