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Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

02.08.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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