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Isparta'da çobanların bağış olarak topladığı 173 hayvan depremzedeler için kesildi

13.02.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da köylerdeki çobanların kendi aralarında organize olarak hayırseverlerden topladıkları 171 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan, Türk Kızılay aracılığıyla deprem bölgesine gönderilmesi için kesildi.

Isparta'da çobanların bağış olarak topladığı 173 hayvan depremzedeler için kesildi

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

Isparta'nın köylerindeki bir grup çoban kendi aralarında organize olarak köy köy dolaşıp, deprem bölgesine gönderilmek üzere küçükbaş ve büyükbaş hayvan bağışı topladı.

Toplanan 171 küçükbaş ve 2 büyükbaş hayvan, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı kesimevine getirildi. Okunan duanın ardından kesilen hayvanların eti, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı'na teslim edilecek.

Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ahmet Çankar, depremlerin ardından bölgeye yardım konusunda Isparta halkının seferber olduğunu belirtti.

Hayvan bağışına öncülük eden çobanlardan Süleyman Kaya ise "Köylerimize tek tek gidip ağabeylerimizden, amcalarımızdan, teyzelerimizden hayvanları topladık. Bugün birlik günü. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

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