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Isparta'da "Domates ve Karanfil Festivali" yapıldı

19.09.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta merkeze bağlı Deregümü köyünde, "Domates ve Karanfil Festivali" düzenlendi.

Isparta'da "Domates ve Karanfil Festivali" yapıldı

Isparta Valisi Aydın Baruş, kortej yürüyüşüyle başlayan festivalin açılışında, tarımın ülke ekonomisindeki yerinin önemli olduğunu söyledi.

Kentin meyvecilik sektöründe öne çıktığını vurgulayan Baruş, "Özellikle elma ihracatında Türkiye'de birinciyiz. Yine barbunya üretiminde Isparta Türkiye birincisi. Senirkent Ovamızda ekilen topraklarda barbunya tarımı yapılıyor." dedi.

Isparta'nın kiraz ve kayısı üretiminde de çok önemli noktalara geldiğini dile getiren Baruş, sözlerine şöyle devam etti:

"İhracatımız açısından da meyvecilik önem taşıyor ama dekar ve birim başına alınabilecek en fazla verimi de örtü altı tarım dediğimiz seracılık veriyor. Bunun da farkında olan Isparta, yıllar önce Deregümü köyünden başlayarak örtü altı tarımı yaygınlaştırma yoluna girdi. Bugün geldiğimiz noktada yaklaşık 5 bin 500 dekara yakın örtü altı tarımın yapıldığı arazimiz var. 3 bin dekara yakını Deregümü köyümüz ve Çünür Mahallesi'nde yapılmakta ve bunun büyük çoğunluğunu domates ve karanfil oluşturmaktadır."

Programa, AK Parti Isparta Milletvekilleri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, sivil toplum kuruşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
domates Isparta karanfil festival

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