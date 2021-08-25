Isparta'da işlenen cinayetle ilgili 2 şüpheli yakalandı

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 gün önce işlenen cinayete ilişkin yakalanan 2 şüpheliden birinin tutuklandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, yaklaşık 20 gün önce Çünür Mahallesi 5351. Sokak'ta Ali Kurt'un tabancayla yaralandığı ve kaldırıldığı Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki gün sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

Cinayetle ilgili savcılık tarafından gizli bir soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Yürütülen soruşturma kapsamında olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmalarda olay yerinde 3 adet 9 milimetre çapında kovan ve 1 adet mermi çekirdeği ele geçirilmiş, yapılan araştırmada tanık anlatımlarına göre olayı gerçekleştiren şüphelilerin olay yerinden kaçtıkları anlaşılan asli fail H.A. ile yardım eden Y.E. olduğu tespit edilmiş, şüpheliler hakkında yakalama emri düzenlenerek derhal aranmalarına başlanmıştır. Şüpheli şahısların kaçmalarına yardım eden failler hakkında ise ayrıca soruşturmaya devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şüpheli H.A'nın babası M.A'nın daha önce Isparta Belediye Başkanlığı yapmış olması nedeniyle yerel basında ve sosyal medyada firari şüpheli H.A'nın bazı üst düzey siyasiler ve bürokratlar tarafından korunduğu yönünde çok sayıda tezvirat içeren haber ve paylaşımlara rastlandığı vurgulandı.

Bu ve benzeri paylaşımların Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle takip edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Firari şüpheliler H.A. ve Y.E'nin yakalanması maksadıyla Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından İstanbul'a görevlendirilen alanında uzman ekipler ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa yürütülen takip ve araştırmalar neticesinde, öncelikle şüpheli Y.E. 16 Ağustos 2021 günü saat 10.25 sıralarında ilimizde hazır edilerek tutuklanmıştır. Yapılan sürekli takip ve araştırmalar neticesinde şüpheli H.A. 25 Ağustos 2021 günü İstanbul ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli şahıs sorgusu yapılmak üzere görevliler tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilecektir."



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