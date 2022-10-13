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Isparta'da kamyonet ile çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

13.10.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kamyonet ile çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Isparta'da kamyonet ile çarpışan motosikletli kurye yaşamını yitirdi.

Veli Metehan Çakır'ın (20), kullandığı 32 PR 336 plakalı motosiklet, Anadolu Mahallesi'nde sürücüsünün ismi henüz öğrenilmeyen 32 ACR 676 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çakır'ın bir firmada kuryelik yaptığı öğrenildi.

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