YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı

Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı

16.02.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Isparta'da görevliler marketlerde denetim yaptı.

​​​​​​​Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve Maliye ekiplerinin katıldığı denetimlerde, ürün fiyatlarında indirim yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, gazetecilere, denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini söyledi.

Denetimlerin yurt genelinde yapıldığını hatırlatan Ülger, "Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Isparta’da bir denetim ekibi kurduk. İndirim uygulamayan firmalara da ilgili idari yaptırımlar uygulanacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Aksaray'da öğrencisini darbeden eski öğretmene 10 ay hapis cezasıGÜNCELLEME - Aksaray'da öğrencisini darbeden eski öğretmene 10 ay hapis cezası
Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin konuştu:Milli Eğitim Bakanı Özer, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin konuştu:
Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 16 Şubat Çarşamba

İmsak
06:19
Sabah
07:40
Öğle
13:17
İkindi
16:16
Akşam
18:44
Yatsı
20:00
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

Cinsel ilişki sonrası hastanelik oldu! “Sekse alerjim varmış”

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

37 senelik yaş farkı var! Yıllar önceki fotoğrafları şaşırttı

En güzel renklere özel kış parçaları

En güzel renklere özel kış parçaları

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Bildirim harekete geçirdi! Akıllı saatinin koyduğu teşhis doğru çıktı

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Rahatlığıyla ve şıklığıyla sizi etkileyecek en iyi korseler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.