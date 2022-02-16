Isparta’da KDV indirimi denetimi yapıldı

Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin ardından Isparta'da görevliler marketlerde denetim yaptı.
Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ticaret Müdürlüğü ve Maliye ekiplerinin katıldığı denetimlerde, ürün fiyatlarında indirim yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.
Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, gazetecilere, denetimlerin düzenli olarak gerçekleştirileceğini söyledi.
Denetimlerin yurt genelinde yapıldığını hatırlatan Ülger, "Bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Isparta’da bir denetim ekibi kurduk. İndirim uygulamayan firmalara da ilgili idari yaptırımlar uygulanacak." diye konuştu.
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