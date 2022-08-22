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Isparta'da KOSGEB'in işletmelere desteği sürüyor

22.08.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da KOSGEB'in işletmelere desteği sürüyor

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Yurdun Yıldırım, genç ve kadın istihdamını artırmayı amaçlayan destek programına il genelinden 600 işletmenin 645 personel için başvuruda bulunduğunu bildirdi.

Yıldırım, gazetecilere, KOSGEB olarak küçük işletmelere yönelik destek programlarının devam ettiğini belirtti.

Gençlerin ve kadınların istihdama katılmalarını kolaylaştıracak destek paketi için de başvuruların sürdüğünü aktaran Yıldırım, "Dördüncü dönem destek paketiyle genç ve kadın istihdamını artırmayı amaçlayan destek programına kentimizden 600 işletme, 645 personel için başvurdu. Son başvuru 10 Ekim. Sayının daha da artacağını öngörüyoruz." dedi.

Destek paketi kapsamında 645 personel için işletmelere toplam 33 milyon 690 bin liralık ilk taksitin ödendiğini dile getiren Yıldırım, ikinci taksit ödemeleriyle Isparta'ya 65 milyon lira para girişi sağlanacağını kaydetti.

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