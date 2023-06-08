Isparta'da telefonla dolandırıcılık zanlısı 2 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde yaşayan Nagehan Çulcu'yu (71), arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kadına adının bir suça karıştığını söyledi. Çulcu, telefonla konuştuğu sırada zili çalan kapısını açtı. İçeri giren maskeli şüpheli H.A, kadını tehdit ederek yaklaşık 220 bin lira değerindeki ziynet eşyalarını alarak kaçtı.

Balkona çıkan Çulcu'nun çevredekilerden yardım istemesi üzerine şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu polis ve esnaf tarafından yakalandı.

Kadını telefonla aradığı belirlenen şüpheli H.S. ise Antalya'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evinde ziyaret ettikleri kadına ziynet eşyalarını teslim etti.

Çulcu, şüphelileri yakalayan polislere ve kendisine yardımcı olan mahalle sakinlerine teşekkürlerini iletti.

