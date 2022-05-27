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Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

27.05.2022 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

ISPARTA (AA) Isparta'da yangın çıkan müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Güneyce Mahallesi'nde müstakil bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

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yangın Isparta

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