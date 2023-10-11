YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. Isparta'daki silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

Isparta'daki silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden 1'i yaşamını yitirdi

11.10.2023 07:36 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Gelendost ilçesinde sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan 5 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Silahlı saldırıda yaralanan 19 yaşındaki Vildan Kıraç, kaldırıldığı Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı. Diğer 4 yaralının tedavileri sürüyor.

Jandarma ekiplerince, silahlı saldırıya karıştıkları tespit edilen 7 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yenice köyünde 9 Ekim akşamı sokak ortasında meydana gelen silahlı saldırıda 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Vildan Kıraç (19), Şener Gezgin (21) ve Songül Akdoğan'ın (49) durumlarının ağır olduğu belirtilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ankara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendiAnkara'da "Filistin'e Yola Çık" konvoyu düzenlendi
Diyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasındaDiyarbakır'da iş yerlerine düzenlenen silahlı saldırı güvenlik kamerasında
Aracında ölü halde bulunduAracında ölü halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Isparta Gelendost silahlı saldırı

Isparta Namaz Vakitleri 11 Ekim Çarşamba

İmsak
05:35
Sabah
06:55
Öğle
12:50
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:50

Isparta Nöbetçi Eczaneler11 Ekim Çarşamba

Ergün eczanesi
Merkez
Ege eczanesi
Merkez
Avcular eczanesi
Egirdir
Erol eczanesi
Gelendost
Çiğdem eczanesi
Yalvac
Şifa eczanesi
Sarkikaraagac
Baloğlu eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Karısını eski kocasıyla kiraladıkları evde yakaladı! Öfkeden deliye döndü

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak fırsat

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

91 çocuğa tacizde bulunmuştu! 1623 suçla yargılanacak

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Sosyal medya bu anne ile kızını konuşuyor! Kız kardeş zannediyorlar

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.