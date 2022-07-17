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İşportacı olarak başladığı iş hayatında 350 kişiye istihdam sağladı

17.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Batman'dan geçim sıkıntısı nedeniyle 28 yıl önce İstanbul'a göç ederek burada önce işportacılık yapan ardından tekstil atölyesi işleten Veysel Tekin, geri döndüğü memleketinde 350 kişinin istihdam edildiği fabrika kurdu - Tekin: - "Şu anda yaklaşık 30 firma bizim sayemizde Batman'a gelip yatırım yaptı. Tekstil Batman'da geliştikçe geriye göç de artıyor. İnsanlar büyük şehirlerden Batman'a dönüyorlar. Şu anda yanımızda çalışanların büyük kısmı İstanbul'dan geri dönenlerdir"

İBRAHİM TOPRAK / FAHRETTİN TURĞUT - Batman'da yaşadıkları geçim sıkıntısı nedeniyle 1994 yılında ailesiyle İstanbul'a göç etmek zorunda kalan Veysel Tekin, tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra döndüğü memleketinde fabrika açarak, 350 kişiye istihdam sağladı.

İş insanı Tekin, liseden mezun olduktan sonra iş bulamayınca ailesiyle 28 yıl önce İstanbul'a göç etti. Burada bir süre işportacılık yapan Tekin, daha sonra kardeşleriyle tekstil atölyesinde çalıştı.

Mesleği öğrendikten sonra 1999'da kardeşlerinin desteğiyle kendi atölyesini kuran Tekin, triko üretimi yapmaya başladı.

İşinde başarılı olan Tekin, bir süre sonra memleketi Batman'a yatırım yapma kararı aldı. 2014 yılında Batman'da 30 kişiyle başladığı üretimini günbegün artıran Tekin, Kovid-19 sürecinde Sason ilçesine de bir atölye kurarak 60 kişiye istihdam sağladı.

- Kurduğu fabrikada kendi markasını oluşturmayı hedefliyor

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 5 ay önce kendisine tahsis edilen alanda fabrikasının inşaatını tamamlayan Tekin, yıllar önce kendisi gibi iş imkanı bulamayan 350 genci fabrikasında istihdam etti.

Memleketinde fabrika kurma hayalini gerçekleştiren Tekin, kendi markasını oluşturup dünya pazarına açılma hayalini ise kısa sürede gerçekleştirmeyi hedefliyor.

- Hayalini devletin sağladığı destekle gerçekleştirdi

Veysel Tekin, AA muhabirine, memleketinden uzakta çalışmanın zorluğunu yıllarca yaşadığını belirterek, gençlerin bu sıkıntıyı çekmemesi için Batman'a fabrika kurmaya karar verdiğini söyledi.

Batman'ın 6. Teşvik Bölgesi olması ve devletin sağladığı destekler sayesinde memleketine döndüğünü aktaran Tekin, "Memlekete dönüş yapınca yaklaşık 15 aile de benden cesaret alarak İstanbul'dan Batman'a döndü. OSB'den yer aldım. İnşaatımı tamamladıktan sonra kendi yerime taşındım. Şu anda kendi yerimde istihdam sağlıyorum." dedi.

Kurduğu fabrikayı gören 30 firmanın Batman'a gelip yatırım yaptığını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Batman'da şu anda 350'ye yakın tekstil atölyesi ve 45 bine yakın tekstil çalışanı bulunuyor. Şu anda yaklaşık 30 firma bizim sayemizde Batman'a gelip yatırım yaptı. Tekstil Batman'da geliştikçe geriye göç de artıyor. İnsanlar büyük şehirlerden Batman'a dönüyorlar. Şu anda yanımızda çalışanların büyük kısmı İstanbul'dan geri dönenlerdir."

- "Memleketimde çalıştığım için mutluyum"

Tekstil işçilerinden Emrah Sevim, yaklaşık 5 yıl İstanbul'da çalıştığını daha sonra döndüğü Batman'da kurulan tekstil atölyesinde çalışmaya başladığını ifade ederek, "Memleketimde çalıştığım için mutluyum." diye konuştu.

Mehmet Hüseyin Aytekin de İstanbul'da tekstil atölyelerinde çalıştığını, hayat şartlarının zor olması nedeniyle Batman'a döndüğünü vurgulayarak, buradaki şartların daha iyi olduğunu söyledi.

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