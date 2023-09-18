İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra'nın İstanbul'da tedavisine başlandı

İsrail askerleri tarafından elinden vurularak yaralanan Amra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek el cerrahi bölümünde muayene edildi.

Doktorlar, Amra'nın elinde oluşan enfeksiyon sebebiyle hastanede 5 gün tedavi altında kalmasına karar verdi.

Yarın gerçekleştirilmesi planlanan ameliyatla Amra'nın elindeki kas ve dokular kontrol edilecek.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.

