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İsrail askerlerinin elinden vurduğu foto muhabiri Amra'nın İstanbul'da tedavisine başlandı

18.09.2023 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sırasında yaralanan ve tedavisinin devamı için bu sabah İstanbul'a gelen Anadolu Ajansı (AA) için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'nın tedavisine başlandı.

İsrail askerleri tarafından elinden vurularak yaralanan Amra, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne getirilerek el cerrahi bölümünde muayene edildi.

Doktorlar, Amra'nın elinde oluşan enfeksiyon sebebiyle hastanede 5 gün tedavi altında kalmasına karar verdi.

Yarın gerçekleştirilmesi planlanan ameliyatla Amra'nın elindeki kas ve dokular kontrol edilecek.

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinli tutuklulara destek amacıyla 15 Eylül'de düzenlenen gösterilere müdahale eden İsrail askerleri, 2013'ten bu yana Anadolu Ajansı için serbest çalışan Filistinli foto muhabiri Eşref Ebu Amra'yı elinden yaralamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail gazze şeridi

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