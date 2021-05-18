İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları Malatya'da protesto edildi

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Gazze'deki saldırılarına Malatya'da tepki gösterildi.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya Şubesi öncülüğünde oluşturulan konvoy Büyükşehir Belediye binası yanında toplandı.

Burada açıklama yapan AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, İsrail'in sistemli olarak saldırı ve katliamlarına devam ettiğini söyledi.

"Terör örgütü İsrail’in mübarek ramazan ayında başlattığı ve Ramazan Bayramı’nda devam ettirdiği saldırılarda 200’den fazla Filistinli kardeşimiz şehit oldu. Binlerce Filistinli kardeşimiz yaralandı." diyen Altınova, İsrail'i kınadı.

Altınova, İsrail'in, vicdan sahibi insanlara haber ulaştırmaya çalışan basın kuruluşlarının binalarına da saldırdığını ifade etti. ​​​​​​​

Konuşmanın ardından konvoy, Akçadağ ilçesindeki Kürecik Radar Üssü'ne kadar gitmek için yola çıktı.

