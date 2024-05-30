YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Erzurum'da protesto edildi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Erzurum'da protesto edildi

AA AA
30.05.2024 08:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını araç konvoyu oluşturarak protesto etti.

Erzurum Sivil Toplum Platformunca (ESTP) düzenlenen "Filistin için özgürlük konvoyu"na katılan vatandaşlar, kent merkezindeki Mehmet Zahit Kotku Camii'nde yatsı namazı sonrası bir araya geldi.

Vatandaşlar, buradan Filistin ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarıyla Cumhuriyet Caddesi'ne oradan da Terminal Caddesi'nden ilerleyip, Olimpiyat Parkı Millet Bahçesi'ne geldi.

Katılımcılar, tekbir getirip, "nehirden denize özgür Filistin" ve "Erzurum'dan Gazze'ye direnişe bin selam" şeklinde slogan atarak Gazze'ye destek verdi.

Grup adına konuşan İnsan Hak Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Başkanı Ömer Onay, İsrail'in, Refah kentinde insanları katlettiğini söyledi.

Onay, İsrail'in, yerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu kampa savaş uçaklarıyla düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirterek, "İsrail rejimi, Refah'ta yeni bir caniliğe imza atmıştır. Başarısızlıklarını, verdiği kayıpları, esir edilen askerlerini unutturmak ve dünya gündeminden uzak tutmak için Refah'ta onlarca Filistinliyi bombalayarak, yakarak şehit etmiştir." diye konuştu.

Onay, 8 ayı aşkın süredir saldırıların devam ettiğini ve İsrail'in Refah'a yaptığı son saldırının sözün bittiği yer olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yardım kuruluşlarının Gazze ve Refah'a girişini engellemeye hazırlanan işgalci rejim, yapacağı katliamlar için haber vermektedir. Eğer durdurulmazsa daha büyük katliamlarla Gazzelileri açlığa mahkum etmeye hazırlanmaktadır."

Katılımcılar, açıklama sonrası yapılan duanın ardından dağıldı.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildiAntalya'da bıçakla çevreye ve polis ekiplerine saldıran kişi etkisiz hale getirildi
Bolu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandıBolu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 1 kişi yaralandı
Bursa'da engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybettiBursa'da engelli çocuğunu öldürüp intihar eden anne hastanede hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Erzurum İsrail Gazze saldırı

Erzurum Namaz Vakitleri 30 Mayıs Perşembe

İmsak
02:52
Sabah
04:42
Öğle
12:17
İkindi
16:14
Akşam
19:43
Yatsı
21:25
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Crocs, Puma, Tommy Hilfiger, Dagi... Sepet fırsatları devam ediyor

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.