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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Edirne'de protesto edildi

10.05.2021 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları Edirne'de protesto edildi

EDİRNE (AA) - Edirne'deki sivil toplum kuruluşları, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da nöbet tutan Filistinlilere saldırısını kınadı.

Eski Cami önünde ikindi namazı sonrası bir araya gelen grup, Filistin bayrakları açarak "Katil İsrail" ve "İsrail bir terör örgütüdür" yazılı dövizler taşıdı, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan Hakan Çalışkan, Mescid-i Aksa'yı kuşatan İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

Kudüs'te insanlık suçu işlendiğini belirten Çalışkan, yaşananlara karşı dünyadan yeterli tepkinin gelmediğini ifade etti.

Şiddete ve hukuksuzluğa karşı olduklarını vurgulayan Çalışkan, şunları kaydetti:

"Terör rejimi İsrail var olduğu müddetçe bu coğrafyanın barış ve huzura kavuşması mümkün değildir. Bölgedeki etnik kavgaların, mezhep savaşlarının ve de tüm terör olaylarının kışkırtıcısı İsrail ve Amerika'dır. Bütün Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'nın işgali kabul edilemez. İsra ve Miraç ve şehri Kudüs'ün işgali kabul edilemez."

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