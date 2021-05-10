İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Batman'da protesto edildi

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere saldırısı, Batman'da protesto edildi.

Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Camisi'nde bir araya gelen Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) üyeleri, İsrail’in Mescid-i Aksa’da Filistinlilere yönelik saldırısını proteste etti. HÜDA PAR Batman Merkez İlçe Başkanı M. Şerif Durmaz burada yaptığı açıklamada İsrail’in Mescid-i Aksa’yı tamamen işgal etmek için fırsat kolladığı ve saldırılarını arttırdığını söyledi.

İsrail polis ve askerlerinin hiçbir ayrım gözetmeksizin Mescid-i Aksa’ya ve içerisindeki Müslümanlara gaz ve ses bombaları ve de plastik mermilerle saldırdığını anımsatan Durmaz, Filistinli Müslümanların bedenlerini Aksa’ya siper ederek işgale izin vermediklerini belirtti.

“Büyük bir kibir ve gururla gelen Siyonistler, bu izzetli direniş karşısında gerisin geri kaçmak zorunda kaldılar.” diyen Durmaz, şunları söyledi:

“Siyonist işgalcilerin pervasızlığı onların gücünden veya cesaretinden kaynaklanmıyor. Onların, saldırılarını her gün biraz daha genişletmelerinin en büyük nedeni, İslam dünyasının dağınıklığı, duyarsızlığı ve kutsallarımıza yaptıkları saldırıları sözlü olarak kınamakla yetinen İslam ülkeleri yöneticilerinin samimiyetsizliğidir.”