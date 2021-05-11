İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Denizli'de protesto edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti.

Kentte sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar araçlarla konvoy oluşturarak caddelerde tur attı.

15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda toplanan kalabalık, "Kahrolsun İsrail", sloganı atarak tekbir getirdi.

Burada açıklama yapan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Denizli Şube Başkanı Hamza Öztürk, saldırıları kınadıklarını söyledi.

Siyasi parti temsilcilerinin destek verdiği basın açıklaması, protestocuların slogan atmasıyla sona erdi.

Deliklicinar Yeni Camisi'nde yatsı namazının ardından Mescid-i Aksa ve çevresinde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılınıp dualar edildi.



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