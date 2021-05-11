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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Hatay'da protesto edildi

11.05.2021 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları Hatay'da protesto edildi

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinlilere saldırması, Hatay'da protesto edildi.

Memur-Sen Hatay İl Temsilciliği öncülüğünde sivil toplum kuruluşları, siyasi parti, oda ve borsa temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla araç konvoyu düzenlendi.

15 Temmuz Milli İrade Parkı'nda toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile şehir turu attı.

Memur Sen Hatay İl Temsilcisi İsmail Bayrakdar, yaptığı açıklamada, genç yaşlı demeden Mescid-i Aksa'yı korumak için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistinlilerin sesi olmaya devam edeceklerini belirten Bayrakdar, şunları kaydetti:

"Herkes bilsin ve duysun ki Mescid-i Aksa, barış dini İslam'ın ve Müslümanların mabedidir. Bununla birlikte, bu kutlu mabet barış ve huzur için bütün insanların haremidir.

Kudüs Filistin'dir, Kudüs İslam şehridir. Kudüs, bütün inançların medeniyet birikimidir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz. Çünkü özgürlüğün en büyük düşmanı Siyonizm'in yeşerdiği bu kirli düzendir."

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